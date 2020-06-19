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Неймар проиграл суд «Барселоне» и выплатит клубу 6,7 млн евро

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Неймар, «Пари Сен-Жермен»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Нападающий «ПСЖ» боролся за то, чтобы ему перечислили подписной бонус в 43,6 млн евро.

«Барселона» объявила, что выиграла судебный процесс у форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

В августе 2017 года футболист подал иск против каталонского клуба и заявлял, что «Барса» отказалась от выплаты подписного бонуса за продление контракта в 2016 году. Ней требовал от «блауграны» 43,6 миллиона евро, несмотря на то, что следующим летом ушел в «Пари Сен-Жермен».

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«Суд полностью отклонил требование игрока в выплате и принял большую часть доводов, представленных «Барселоной». Как результат, футболист должен вернуть клубу 6,7 миллиона евро», – говорится на официальном сайте «сине-гранатовых».

В сообщении пресс-службы каталонской команды также указано, что Неймар может обжаловать решение Общественного суда №15 города Барселоны.

В споре с Неймаром и его агентом и отцом Неймаром-старшим «Барса» настаивала, что после перехода в «ПСЖ» пункт о подписном бонусе считается недействительным. Сторона футболиста обвиняла испанцев в шантаже и призывала исключить «блауграну» из Лиги чемпионов.

  • Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
  • По данным Der Spiegel, 28-летний бразилец получает на «Парк де Пренс» 36,8 млн евро за сезон.

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