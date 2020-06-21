Мощнецкий гол Гуэдеша в соло через четверых игроков. После такого Черышев навсегда прилипнет к банке

Гонсалу едва не упал на газон, прошел полкоманды и засандалил в девятку «Осасуне».

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш сошел с ума.

В домашнем матче 30-го тура против «Осасуны» португалец на 11-й минуте подхватил мяч на своей половине поля и побежал в нападение по левому полуфлангу. Гуэдеш сместился чуть в центр, прошел мимо капитана памплонцев Ойера Санхурхо и прокинул дальше мимо Унаи Гарсии.

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Гонсалу с трудом устоял на ногах, но продолжил движение. На перехват неосторожно выбросился Рауль Навас, но звезда «лос че» прокинул мяч мимо него. В штрафной Гуэдеш убрал под правую, улетел от Давида Гарсии и неотразимо пробил в дальнюю девятку.

После первого тайма «Валенсия» ведет со счетом 2:0 – на 35-й минуте второй мяч «Осасуне» забил Родриго.

Вингер сборной России Денис Черышев остался в запасе, Гуэдеш – его прямой конкурент за место в составе.

Португалец забил первый мяч в чемпионате Испании-2019/20. Из-за травмы он сыграл всего в 12 встречах Примеры.

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