Смолов отреагировал на победу «Сельты». Он провел 90 минут и не забил ни одного из шести мячей

Какая игра, такие и эмоции.

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал победу «Сельты» над «Алавесом».

«Отлично сыграно, парни», – подбодрил партнеров Смолов в инстаграме. Он употребил слово chavales на испанском языке, в то время как остальная фраза написана по-английски.

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«Сельта» крупно победила «Алавес» со счетом 6:0. Федор провел на поле все 90 минут, но не стал автором ни одного из шести голов.

30-летний форвард коснулся мяча 33 раза, выиграл два верховых единоборства, пасовал с точностью 89,5%, трижды пробил по воротам и попал в створ лишь раз.

Русский футболист также стал антилидером «Виго» по потерям – он четырежды упустил мяч.

Встреча с «Алавесом» стала для Смолова девятой в чемпионате Испании. Он забил всего один мяч – в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в феврале 2020 года.

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