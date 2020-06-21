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Чилаверт: «Месси – лучший в мире. Марадона не выиграл и 1% от того, что есть у Лео»

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Диего Марадона и Лионель Месси, Аргентина

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
7 минут назад

Но у Диего есть то, чего нет у Лионеля, – Кубок мира с национальной командой.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт дал оценку выступлениям экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Без всяких сомнений Месси – лучший футболист планеты. Марадона не выиграл и одного процента от того, что есть у Месси.

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Аргентинцы должны благодарить Месси за то, что он выбрал их сборную, [а не национальную команду Испании]. Сплошное удовольствие наблюдать за игрой Лео.

Да, Марадона не уважает меня, и я ответил. Когда мы встречались на поле в матче «Велес Сарсфилд» – «Бока Хуниорс», я сказал ему, что будет допинг-контроль, и привел Диего в ярость», – заявил Чилаверт. Его цитирует Marca со ссылкой на Radio Rivadavia.

  • Лионель Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды брал Лигу чемпионов и стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».
  • Диего Марадона дважды привел «Наполи» к скудетто, а со сборной Аргентины победил на чемпионате мира-1986.

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