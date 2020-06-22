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Экс-директор «Барселоны» – о матче «Реала»: «Они используют ВАР для легализации мошенничества»

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Карим Бензема

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
17 минут назад | Обновлено 4 минут назад

Бывший функционер каталонцев не уверен в справедливости победы «Мадрида».

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейкса намекнул на предвзятое судейство в матче «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

Второй гол гостей случился после того, как Карим Бензема подработал мяч верхней частью руки – на повторе нельзя однозначно сказать, было ли нарушение.

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Для экс-сотрудника каталонцев все ясно. «Они превратили ВАР в инструмент по легализации мошенничества», – отреагировал Фрейкса в твиттере.

  • Первый мяч «Реала» тоже был забит неоднозначно – с сомнительного пенальти.
  • «Мадрид» победил со счетом 2:1 и возглавил таблицу. Правда, у «Барсы» матч в запасе.

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