Пенальти от Рамоса, сомнительный гол Бензема и ВАР в неоднозначной победе «Реала»

У хейтеров «Мадрида» есть несколько поводов негодовать.

«Реал» на выезде обыграл «Сосьедад» в матче 30-го тура Ла Лиги – 2:1.

За первый тайм фаворит не смог взломать ворота, а в самом начале второго Винисиус убежал в прорыв по левому флангу и заработал пенальти. Арбитру показалось, что контакт с защитником был достаточным для назначения удара с точки, и кэп команды Серхио Рамос без проблем закатил мяч в угол.

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На 68-й минуте Янузай сравнял, но гол отменили из-за пассивного офсайда.

А еще через пару минут Бензема добил хозяев – принял мяч верхней частью руки, прошел двух соперников и прошил кипера. На этот раз у ВАР не возникло вопросов.

На 83-й минуте «Сосьедад» все же забил чистый мяч – отличился Мерино.

«Реал» сравнялся с «Барселоной» по очкам.

Благодаря мартовской победе над каталонцами «Мадрид» лидирует в таблице.

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