Рамос стал самым результативным защитником в истории Ла Лиги

Серхио Рамос
Фото: Getty Images
После отъезда Роналду Серхио стабильно пополняет стату за счет пенальти.
Защитник Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Сосьедадом» и установил рекорд лиги.
34-летний футболист отличился в 68-й раз в рамках Ла Лиги и стал самым результативным защитником в ее истории. Капитан «Реала» побил рекорд легенды «Барселоны» Рональда Кумана.
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- Испанец реализовал 20 пенальти подряд во всех турнирах.
- После отъезда Криштиану в Турин именно Рамос стал штатным исполнителем ударов с точки.
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