Рамос стал самым результативным защитником в истории Ла Лиги

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После отъезда Роналду Серхио стабильно пополняет стату за счет пенальти.

Защитник Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Сосьедадом» и установил рекорд лиги.

34-летний футболист отличился в 68-й раз в рамках Ла Лиги и стал самым результативным защитником в ее истории. Капитан «Реала» побил рекорд легенды «Барселоны» Рональда Кумана.

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Испанец реализовал 20 пенальти подряд во всех турнирах.

После отъезда Криштиану в Турин именно Рамос стал штатным исполнителем ударов с точки.

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