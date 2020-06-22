Футбол
Чемпионат Испании

Резервный комплект формы «Барсы» слили в интернет – от него веет гетеросексуальностью

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Жерар Пике, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Фанаты каталонцев напишут, что Роналду такой цвет подошел бы больше.

По соцсетям гуляет фото нового резервного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в сочном розовом цвете, надписи и другой орнамент – черные. Также черными будут шорты, а вот гетры окрашены в тот же розовый, что и футболка. Снимок комплекта распространил сайт Footyheadlines.

Чемпионат Испании

Рамос стал самым результативным защитником в истории Ла Лиги

10 ЧАСОВ НАЗАД
  • Фото первого комплекта «Барсы» на новый сезон появились еще в феврале.
  • Каталонцы рубятся с «Реалом» за чемпионство – у команд одинаковое количество очков, но мадридцы впереди по дополнительным показателям.

Таблица чемпионата Испании, в котором все очень плотно и жарко

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании

Пенальти от Рамоса, сомнительный гол Бензема и ВАР в неоднозначной победе «Реала»

11 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

Экс-директор «Барселоны» – о матче «Реала»: «Они используют ВАР для легализации мошенничества»

13 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат Испании
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Франции

На тренировочной базе «Монако» погиб рабочий – его убил отколовшийся от скалы камень

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

«Дрогба клал по 46 мячей за сезон». Моуринью высмеяли за ошибку со статой Дидье

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Кокорин носит медицинские маски из крокодиловой кожи. Их цена – шок

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon

Тренды

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

11 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

21 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ВЧЕРА В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

ВЧЕРА В 20:55
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалРамос стал самым результативным защитником в истории Ла Лиги
Следующий материалНа тренировочной базе «Монако» погиб рабочий – его убил отколовшийся от скалы камень