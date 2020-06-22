Резервный комплект формы «Барсы» слили в интернет – от него веет гетеросексуальностью

Жерар Пике, «Барселона»
Фото: Getty Images
Фанаты каталонцев напишут, что Роналду такой цвет подошел бы больше.
По соцсетям гуляет фото нового резервного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21.
Экипировка выполнена в сочном розовом цвете, надписи и другой орнамент – черные. Также черными будут шорты, а вот гетры окрашены в тот же розовый, что и футболка. Снимок комплекта распространил сайт Footyheadlines.
Чемпионат Испании
Рамос стал самым результативным защитником в истории Ла Лиги
10 ЧАСОВ НАЗАД
- Фото первого комплекта «Барсы» на новый сезон появились еще в феврале.
- Каталонцы рубятся с «Реалом» за чемпионство – у команд одинаковое количество очков, но мадридцы впереди по дополнительным показателям.
Таблица чемпионата Испании, в котором все очень плотно и жарко
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Испании
Пенальти от Рамоса, сомнительный гол Бензема и ВАР в неоднозначной победе «Реала»
11 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании
Экс-директор «Барселоны» – о матче «Реала»: «Они используют ВАР для легализации мошенничества»
13 ЧАСОВ НАЗАД
По теме