Резервный комплект формы «Барсы» слили в интернет – от него веет гетеросексуальностью

Фанаты каталонцев напишут, что Роналду такой цвет подошел бы больше.

По соцсетям гуляет фото нового резервного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в сочном розовом цвете, надписи и другой орнамент – черные. Также черными будут шорты, а вот гетры окрашены в тот же розовый, что и футболка. Снимок комплекта распространил сайт Footyheadlines.

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Фото первого комплекта «Барсы» на новый сезон появились еще в феврале.

Каталонцы рубятся с «Реалом» за чемпионство – у команд одинаковое количество очков, но мадридцы впереди по дополнительным показателям.

Таблица чемпионата Испании, в котором все очень плотно и жарко

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