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«Реал» пожаловался Ла Лиге на календарь – он сыграет 2 матча за 72 часа, а у «Барсы» пауза в 5 дней

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Тони Кроос («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Это точно станет фактором в борьбе за чемпионство.

Мадридский «Реал» направил жалобу руководству Ла Лиги по поводу календаря оставшихся матчей чемпионата Испании-2019/20.

Менеджеры «бланкос» считают, что расписание создает дополнительное преимущество «Барселоне». В частности, в 33-м туре «Мадрид» 2 июля в 23:00 (мск) примет «Хетафе». Выездной матч 34-го тура против «Атлетика» начнется 5 июля в 15:00 по Москве, то есть между двумя играми пройдет меньше трех суток.

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Параллельно «Барса» 30 июня на «Камп Ноу» сыграет с «Атлетико», а следом в гостях 5 июля встретится с «Вильярреалом». Промежуток между матчами составит пять суток. «Реал» отослал в офис Примеры официальную жалобу.

«В руководстве столичного клуба сначала посчитали публикацию календаря 33-го и 34-го туров шуткой. Они не верили, что это может быть правдой – поздний матч в четверг и ранний запуск в воскресенье», – цитирует Marca источник в «Реале».

  • После 30 туров «Реал» и «Барселона» набрали по 60 очков, но по дополнительным показателям мадридский клуб находится выше и лидирует в чемпионате.
  • «Реал» выиграл лишь два титула Ла Лиги из последних десяти, в то время как у «Барсы» на том же отрезке шесть национальных чемпионств.

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