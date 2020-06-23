TV3: игроки «Барсы» во главе с Де Йонгом недовольны медштабом клуба

Также бунтуют Дембеле и Умтити.

Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба команды.

По информации TV3, замечания высказали Френки де Йонг, Самуэль Умтити и Усман Дембеле. Врачей обвиняют в плохом планировании курсов восстановления, рецидивах травм и ошибках при диагностике.

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Голландский полузащитник готов пройти лечение на родине, так как врачи неправильно поставили ему диагноз – теперь из-за травмы камбаловидной мышцы он рискует пропустить остаток сезона. Умтити и Дембеле ранее проходили восстановление в Катаре.

«Барселона» сыграла вничью (0:0) с «Севильей» и потеряла единоличное лидерство в чемпионате.

После 30 туров «Барса» и «Реал» имеют по 65 очков, у мадридцев преимущество за счет личных встреч.

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