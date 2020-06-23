Футбол
Чемпионат Испании

TV3: игроки «Барсы» во главе с Де Йонгом недовольны медштабом клуба

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Френки де Йонг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Также бунтуют Дембеле и Умтити.

Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба команды.

По информации TV3, замечания высказали Френки де Йонг, Самуэль Умтити и Усман Дембеле. Врачей обвиняют в плохом планировании курсов восстановления, рецидивах травм и ошибках при диагностике.

Чемпионат Испании

Ди Марцио: Дембеле отказался от перехода в «Ливерпуль»

03/06/2020 В 16:03

Голландский полузащитник готов пройти лечение на родине, так как врачи неправильно поставили ему диагноз – теперь из-за травмы камбаловидной мышцы он рискует пропустить остаток сезона. Умтити и Дембеле ранее проходили восстановление в Катаре.

  • «Барселона» сыграла вничью (0:0) с «Севильей» и потеряла единоличное лидерство в чемпионате.
  • После 30 туров «Барса» и «Реал» имеют по 65 очков, у мадридцев преимущество за счет личных встреч.

Экс-директор «Барселоны» – о матче «Реала»: «Они используют ВАР для легализации мошенничества»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании

Только 3 игрока «Барселоны» неприкасаемы – остальных летом могут обменять

18/04/2020 В 12:20
Чемпионат Испании

Де Йонг: «Когда Нури спросили о моем переходе в «Барсу», он приподнял бровь»

27/03/2020 В 15:39
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаСамуэль УмтитиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Один из игроков «Уфы» подозревается в коронавирусе

ЧЕРЕЗ 22 МИНУТ
Чемпионат Италии

Роналду наконец забил пенальти, Дибала сотворил шедевр – голы «Юве» в ворота «Болоньи»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал Урганту, что изменилось после игры с «Сочи»

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Во время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

ВЧЕРА В 06:29
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

ВЧЕРА В 20:54
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20/06/2020 В 20:55
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Play Icon
UTS

Браун использовал магию вне Хогвартса, но все равно не остановил Циципаса на выставочном турнире

20/06/2020 В 19:03
Play Icon
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Реал» пожаловался Ла Лиге на календарь – он сыграет 2 матча за 72 часа, а у «Барсы» пауза в 5 дней
Следующий материалОдин из игроков «Уфы» подозревается в коронавирусе