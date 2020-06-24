Роскошный гол Ракитича спас «Барсу» от вторых подряд 0:0. У нас можно посмотреть мяч хорвата

Иван Ракитич
Фото: Getty Images
Месси, Суарес и Гризманн молчали – пришлось Ракитичу.
«Барселона» ушла от второй подряд нулевой ничьей в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Единственный мяч на 71-й минуте забил Иван Ракитич, недавно вышедший на замену. 32-летний хорват поразил ворота соперника, на скорости ворвавшись в штрафную после серии отскоков.
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- «Барса» вернулась на первое место в турнирной таблице, но «Реал» имеет игру в запасе.
- 24 июня «Мадрид» играет против «Мальорки», в случае победы «Реала» клубы снова поравняются.
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