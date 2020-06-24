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Cadena SER: «Сельта» предложила «Локомотиву» 6 миллионов евро за Смолова

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Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Испанцы оставят Федора, если не вылетят из Ла Лиги.

«Сельта» планирует выкупить нападающего Федора Смолова у «Локомотива», если останется в Ла Лиге на сезон-2020/21.

По информации Cadena SER, испанцы предложили за 30-летнего форварда 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может достичь восьми миллионов. Сообщается, что в клубе высоко оценивают возможности Смолова и рассчитывают на него в будущем.

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  • За аренду Смолова «Локомотив» получил 700 тысяч евро.
  • В девяти матчах за «Сельту» Федор забил один мяч – в ворота «Реала».
  • «Сельта» занимает 16-е место после 30 туров.

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