Cadena SER: «Сельта» предложила «Локомотиву» 6 миллионов евро за Смолова

Федор Смолов
Фото: Getty Images
Испанцы оставят Федора, если не вылетят из Ла Лиги.
«Сельта» планирует выкупить нападающего Федора Смолова у «Локомотива», если останется в Ла Лиге на сезон-2020/21.
По информации Cadena SER, испанцы предложили за 30-летнего форварда 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может достичь восьми миллионов. Сообщается, что в клубе высоко оценивают возможности Смолова и рассчитывают на него в будущем.
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- За аренду Смолова «Локомотив» получил 700 тысяч евро.
- В девяти матчах за «Сельту» Федор забил один мяч – в ворота «Реала».
- «Сельта» занимает 16-е место после 30 туров.
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