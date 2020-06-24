AS: Маркос Льоренте спит на кровати за 35 тыс евро, замедляющей старение

Маркос Льоренте
Фото: Getty Images
Полузащитник живет в 2030-м.
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поддерживает форму необычным способом.
Игрок считается одним из самых физически подготовленных футболистов во всей Ла Лиге. Его форма базируется на трех аспектах: программе тренировок, дополняющей занятия с одноклубниками, диете и умном отдыхе. Как сообщает AS, основа регенерации спортсмена – специальная кровать за 35 тыс евро, замедляющая естественные процессы старения.
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- Именно Льоренте выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, оформив дубль в гостях.
- После игры Маркос завел собаку и назвал ее Энфилдом.
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