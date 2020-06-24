«Бутылка водки стала моим лучшим другом». Снейдер вспомнил карьеру в «Реале»

Уэсли не слишком серьезно относился к карьере даже в самом большом клубе мира.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Реала» Уэсли Снейдер вспомнил времена выступления за «королевский клуб».

«Я был молод и наслаждался успехом и вниманием. Должно быть, именно там все пошло не так. Никаких наркотиков, только алкоголь и рок-н-ролл. Я привык к этому, как одна из звезд «Реала». Тебе поклоняются, если ты – игрок «Мадрида», – цитирует отрывок из свежей автобиографии игрока De Telegraaf.

Чемпионат Голландии Снейдер: «Мог оказаться на одном уровне с Роналду и Месси, но не хотел этого» 21/11/2019 В 08:26

В то время полузащитник пережил развод и тяжело справлялся с одиночеством: «Я остался один и видел сына Джесси гораздо реже. Дерьмо. И ведь я могу быть только в одиночестве. Кстати, зачем быть одному, когда у тебя достаточно друзей, чтобы проводить с ними свободное время? Я просто не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом».

В Европе Уэсли выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу», его последним клубом стала катарская «Аль-Гарафа».

Со сборной Нидерландов Снейдер выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

Снейдер наслаждается футбольной пенсией. На его фоне у Азара совсем нет лишнего веса

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Лига Звезд Катара Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию 30/06/2019 В 08:21