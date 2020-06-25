Виртуозный штрафной Рамоса и спорный гол Винисиуса – «Реал» снова поравнялся с «Барсой»

Серхио Рамос и Винисиус Жуниор
Фото: Getty Images
Рамос – второй бомбардир «Мадрида» в сезоне.
«Реал» уверенно справился с «Мальоркой» в 31-м туре Ла Лиги и остался на первом месте турнирной таблицы.
Счет открыл Винисиус Жуниор на 19-й минуте: Карвахаль отобрал мяч в центре поля и отдал на Модрича, который на идеальной паузе нашел Винисиуса. Тот уверенно реализовал момент. Судья отправился смотреть видеоповтор, так как Карвахаль, возможно, фолил, и засчитал взятие ворот.
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На 56-й минуте забил Серхио Рамос с виртуозного штрафного.
- «Реал» и «Барселона» имеют по 68 очков, «Мадрид» идет первым по дополнительным показателям.
- В следующем туре «Реал» сыграет с «Эспаньолом», «Барса» – с «Сельтой».
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