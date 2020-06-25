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Рамос и Зидан прокомментировали обвинения о работе «Реала» с судьями

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Серхио Рамос, Зинедин Зидан, «Реал Мадрид»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Капитан и тренер не считают, что им помогают арбитры.

Капитан «Реала» Серхио Рамос и главный тренер Зинедин Зидан прокомментировали обвинения в предвзятости судей, которые работают на матчах мадридского клуба.

«То, что вокруг нас столько шума – это нормально. Он появился, потому что мы лидируем. До этого никто столько не говорил. Вряд ли судьи принимают решения в чью-либо пользу. Пусть люди поменьше выдумывают», – цитирует 34-летнего Рамоса Marca.

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Зидан отказался от предметных комментариев на тему судейства и согласился с защитником: «Не буду в это влезать, Рамос уже все сказал. Нужно отдохнуть и думать о следующем матче».

  • В матче против «Мальорки» первый гол, возможно, был забит с нарушением.
  • На помощь судей «Реалу» намекал защитник «Барселоны» Жерар Пике.
  • «Реал» и «Барса» идут вровень в турнирной таблице, «Мадрид» лидирует по дополнительным показателям.

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