Рамос и Зидан прокомментировали обвинения о работе «Реала» с судьями

Капитан и тренер не считают, что им помогают арбитры.

Капитан «Реала» Серхио Рамос и главный тренер Зинедин Зидан прокомментировали обвинения в предвзятости судей, которые работают на матчах мадридского клуба.

«То, что вокруг нас столько шума – это нормально. Он появился, потому что мы лидируем. До этого никто столько не говорил. Вряд ли судьи принимают решения в чью-либо пользу. Пусть люди поменьше выдумывают», – цитирует 34-летнего Рамоса Marca.

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Зидан отказался от предметных комментариев на тему судейства и согласился с защитником: «Не буду в это влезать, Рамос уже все сказал. Нужно отдохнуть и думать о следующем матче».

В матче против «Мальорки» первый гол, возможно, был забит с нарушением.

На помощь судей «Реалу» намекал защитник «Барселоны» Жерар Пике.

«Реал» и «Барса» идут вровень в турнирной таблице, «Мадрид» лидирует по дополнительным показателям.

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