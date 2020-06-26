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Стоичков: «Почему Рикельме не преуспел в «Барсе»? Потому что его тренировал имбецил Ван Гал»

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Луи Ван Гал

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Как бы Христо не пришлось извиняться.

Бывший болгарский футболист Христо Стоичков объяснил, почему Хуан Роман Рикельме не раскрылся в «Барселоне».

«Почему Рикельме не преуспел в «Барсе»? Потому что его тренировал имбецил Ван Гал. Это очевидно. У Рикельме ничего не получилось из-за того, куда Ван Гал ставил его. Хуан Роман провел фантастическую карьеру, он был прекрасен в «Вильярреале». Но при этом в своем первом сезоне на «Камп Ноу» он наслаждался футболом.

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Мне нравилось смотреть, как Рикельме забивает голы, отдает ассисты, видеть его финты и трюки. Но когда кто-то хочет превратить виноград в яблоко, все это – голы и ассисты – становится невозможным.

Под руководством Ван Гала я не играл, а страдал. Когда он пришел в раздевалку, то заявил, что в ней много «круиффизма». Но где он и где Йохан Кройф. Между Кройфом и Ван Галом есть большая разница», – цитирует Стоичкова Marca.

  • Ван Гал работал в «Барселоне» с 1997-го по 2000-й и с 2002-го по 2003-й.
  • Стоичков выступал за «сине-гранатовых» с 1990-го по 1995-й и с 1996-го по 1997-й, Рикельме – в сезоне-2002/03.

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