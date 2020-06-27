В 1997-м фанаты «Барсы» назвали Карлоса макакой. Гвардиола заявил, что Роберто не стоит жаловаться

Пеп – расист?

Одной из главных тем 2020 года, помимо коронавируса, стало движение Black Lives Matter. 25 мая белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал к асфальту шею темнокожего гражданина США Джорджа Флойда и продержал его в таком положении 8 минут 46 секунд. Позже Флойда доставили в медицинский центр округа Хиннепин, где он скончался.

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Смерть Джорджа Флойда вылилась в массовые протесты и беспорядки – протестующие по всему миру требуют от властей и сограждан уважительного отношения ко всем расам. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал движение Black Lives Matter следующим образом:

Белые люди должны извиниться перед чернокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет. Мне стыдно за то, что мы делали с чернокожими людьми по всему миру, а не только в Америке. Мы должны отправить тысячи миллионов сообщений чернокожим людям. Мы должны сделать много вещей, которые мы еще не сделали.

Однако Пеп не всегда был антирасистом: в 1997 году будущий коуч «Барселоны», который тогда еще был действующим игроком и выступал за «сине-гранатовых», выступил с неоднозначным заявлением касательно слов Роберто Карлоса.

Во время одного из Класико на «Камп Ноу» Карлос подвергся расистским оскорблениям: фанаты «Барсы» называли бразильца «гребаным шимпанзе» и нацарапали слово «обезьяна» на его машине. Еще на трибунах «Камп Ноу» появилась растяжка «Макака, белые с тобой не дружат».

Карлос попытался защитить себя и выступил перед прессой; Роберто выглядел примерно таким же расстроенным, каким он будет через 14 лет в Самаре, когда фанаты «Крыльев Советов» бросят в него банан.

Гвардиолу, который тогда уже капитанил в «Барсе», естественно, спросили об этом инциденте. Ответ Пепа журналистам спустя 23 года кажется абсолютно диким. «Карлосу не стоило об этом говорить», – заявил он.

«Послужной список Пепа относительно расизма делает его просто-таки отвратительным человеком», – написал пользователь твиттера JM. «Нельзя оспорить тот факт, что у «Барселоны» есть плотная связь с расизмом. Этот инцидент отвратителен», – добавил другой юзер.

Впрочем, в комментариях можно встретить и противоположное мнение: один из фанатов «Барсы» озвучил версию, что машину Карлоса поцарапали ультрас «бланкос», а не «блауграны»:

Болельщики «Реала» злились на Карлоса, потому что он хотел уйти из команды. Игроки «Реала» всегда передвигаются на самолете, а не на своих личных автомобилях.

Кроме того, один из юзеров, хорошо владеющих испанским и каталанским, объяснил смысл скандального интервью Пепа:

Да, он сказал, что Карлос слишком много разговаривает. Но он сказал это в том контексте, что Карлос находится в Испании не так долго, чтобы так много разговаривать. Гвардиола сказал, что Карлос не знает, о чем говорит, что он не знает фанатов. Так что заткнитесь, кто утверждает обратное.

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