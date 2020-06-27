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Видео, как Смолов забил «Барселоне»

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Федор Смолов («Сельта»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Федя забивает только топ-клубам!

В матче 32-го тура чемпионата Испании встретились «Сельта» и «Барселона».

Счет в игре на 20-й минуте открыл уругваец Луис Суарес. На 50-й минуте положение выправил нападающий «Сельты» Федор Смолов.

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  • Это второй гол Федора в чемпионате Испании. Ранее он отличился в матче против мадридского «Реала».
  • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит московскому «Локомотиву».

Смолов: «Царь в «Сельте» – Мостовой. Я – Федька из Саратова»

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