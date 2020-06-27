Федор Смолов («Сельта»)
Фото: Getty Images
Федя забивает только топ-клубам!
В матче 32-го тура чемпионата Испании встретились «Сельта» и «Барселона».
Счет в игре на 20-й минуте открыл уругваец Луис Суарес. На 50-й минуте положение выправил нападающий «Сельты» Федор Смолов.
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- Это второй гол Федора в чемпионате Испании. Ранее он отличился в матче против мадридского «Реала».
- Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит московскому «Локомотиву».
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