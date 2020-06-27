Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам

Федор Смолов на 50-й минуте забил «Барселоне» и стал 10-м русским, который положил каталонцам, а также восьмым, кто огорчал и «Мадрид», и «сине-гранатовых». Напомним остальных парней из великолепной семерки.

Александр Мостовой (5 голов «Барсе», 4 – «Реалу»)

Единственный настоящий царь Виго восемь лет пылил за «Сельту» и терзал защитников двух испанских грандов вопросом «А дальше-то что?» То, что в 2020-м медиа подают как героический подвиг Смолова, Мостовому удавалось два сезона подряд – в чемпионатах-1996/97 и 1997/98 «Мадрид» с «блауграной» огребали от русского по полной. Причем с марта по сентябрь 1998-го Александр забил всего четыре мяча – зато сначала «Барсе», потом дважды «Реалу» и в конце снова «Барсе».

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А посмотрите, как он прорезался в штрафную «Мадрида». Царь аз есмь.

Дмитрий Радченко (4 гола «Барсе», 2 – «Реалу»)

Тот самый парень, который забил Камеруну шестой мяч после покера Саленко-1994. Радченко, связавший жизнь с Испанией, прибыл туда за год до ЧМ в пять и двушечку лично от Радченко, а «Реал» от русского выхватил два из трех пропущенных.

Валерий Карпин (2 гола «Барсе», 2 – «Реалу»)

Самый харизматичный мужик РПЛ играл в самых дерзких пиратских флотилиях Примеры и потому регулярно грабил богатых во славу бедняков. Футбольное долголетие Карпина выразилось и в кучности голов «Барселоне» и «Мадриду». Валера забивал им лишь в двух сезонах, и это были чемпионаты-1995/96 и 2002/03.

В 1996-м его взяла богатая «Валенсия». «Лос че» тогда провалили футбольный год, зато поучаствовали в великом перформансе – хет-трике Роналдо на «Камп Ноу». Банка смешного и короткостриженого Карпина осталась чуть на периферии, но все равно отправила русского эстонца в историю.

Олег Саленко (2 гола «Реалу», 1 – «Барсе»)

У единственного русского обладателя «Золотой бутсы ЧМ» было не так много времени, чтобы огорчить пиренейских грандов, – два сезона в слабом «Логроньесе», год в «Валенсии» и короткий отрезок в «Кордове». Но у Олега все же был звездный час в Испании – дубль на «Бернабеу» в 1/8 финала Кубка-1995. В первом голе Саленко показал классное чувство линии офсайда, во втором – мощный удар издали, а на протяжении всех 90 минут демонстрировал планете стильную голубую форму с красно-желтыми вставками на левом рукаве.

Дмитрий Попов (2 гола «Реалу», 1 – «Барсе»)

Ярославский страйкер высадился в Сантандере вместе с Дмитрием Радченко и клал за «Расинг» немного, но стабильно. И иногда красиво – например, в сезоне-1994/95 Попов без нервов сыграл в стенку с Радченко и эффектно шлепнул в дальний угол ворот мадридского «Реала». После травмы крестов в середине 90-х карьера Дмитрия затормозилась. Он спустился в состав середняка «Компостелы», сезончик попылил в Сегунде и оставил фанатов вздыхать, какую карьеру талантливому русскому загубили слабые коленные связки.

Дмитрий Черышев (1 гол «Реалу», 1 – «Барсе»)

Отец другого героя ЧМ-2018 уехал на Пиренеи во второй волне легионеров – в 1996-м из московского «Динамо». Форвард размеренно размазал по всей испанской карьере голы грандам. В дебютный сезон закинул банку «Реалу» на «Бернабеу», а год спустя сдержанно порадовался забитому мячу на «Камп Ноу». Сдержанно – потому что оба гола не приносили его хихонскому «Спортингу» победу, а середняк Примеры лишь жал плечами и утешался единичкой на табло. Партнеры хлопали Черышева-старшего по плечу, но никогда трибуны не аплодировали ему за победу над грозным соперником.

Игорь Корнеев (1 гол «Реалу», 1 – «Барсе»)

Игорь Корнеев («Барселона»), Патрик Коллете, Ален Рош («Пари Сен-Жермен»), 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА-1994/95 Фото: Getty Images

Помощник Гуса Хиддинка в сборной России-2008 учесал из страны одним из первых, почти сразу после распада СССР в 1991-м. Он выносил «Барсу» из ЛЧ еще в составе ЦСКА, и неудивительно, что за это его взяли в «Эспаньол». Там же он снова пришиб «сине-гранатовых» двумя быстрыми мячами во втором тайме каталонского дерби-1992. Но этого не хватило, и «блауграна» с трудом победила – 4:3. А в ноябре того же года Корнеев реализовал пенальти на «Сантьяго Бернабеу», но каталонцы все равно уступили – 1:3, пусть и с четырьмя русскими в ростере.

Корнеев сам ненадолго переедет на «Камп Ноу», но дальше половины сезона за дубль и 12 игр в первой команде карьера в главной каталонской фирме не продвинется. Зато Игорь до сих пор остается единственным русским, сыгравшим за «Барселону».

«Сельта» – «Барселона» – 2:2

Видео, как Смолов забил «Барселоне»

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