Бунтарь, прервавший серию Тер Стегена. Что о голе Смолова «Барсе» пишут в Испании

Пожадничал с передачей Аспасу и просто подставил ногу.

Федор Смолов забил второй мяч в чемпионате Испании – за банкой в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» последовал гол «Барселоне». Заглянем в локальные медиа и узнаем, что написали про русского форварда после домашней ничьей с «сине-гранатовыми».

Marca почти не рецензировала выступление «Сельты», а лишь остановилась на игроках «Барсы».

Чемпионат Испании Видео, как Смолов забил «Барселоне» 17 ЧАСОВ НАЗАД

«После беспечности Ракитича Окай начал забег против скверно возвращавшихся на позиции футболистов «Барселоны». Турок под присмотром одинокого Пике покатил пас на Смолова, который не простил и сравнял счет», – написал один из сотрудников редакции.

Федор Смолов («Сельта»), Иван Ракитич («Барселона») Фото: Getty Images

«Лучший шанс «Сельты» – удар в штангу от Браиса Мендеса. А нехватка взаимопонимания в паре эпизодов на последних метрах между Аспасом и Смоловом привели к тому, что галисийцы ушли на перерыв с отставанием в счете», – заметил Фернандо Карнереро.

Журналист AS Абрахам Мартинес, напротив, дал оценку каждому парню из «Виго». «Смолов меряет себя по великим – сначала забил «Реалу», теперь «Барселоне». Для этого гола ему нужно было просто подставить ногу. В первом тайме получил крепкий выговор от Аспаса за то, что проявил себя как эгоист», – сообщил Мартинес.

«Смолов прервал серию Тер Стегена», – так называется заметка каталонского Diario Sport. «Смолов был ответственным за выравнивание счета в матче с «Барселоной». Нападающий «Сельты» воспользовался преимуществом оборонительного провала «Барсы», чтобы превратить игру в ничейную. Несмотря на преимущество «сине-гранатовых» в первом тайме, тренер «Виго» Оскар Гарсия хорошо поработал во втором и выровнял ход встречи, благодаря Смолову – форварду, пришедшему в зимнее трансферное окно», – воскликнули в редакции газеты.

Федор Смолов («Сельта»), Жорди Альба, Жерар Пике, Марк-Андре Тер Стеген («Барселона») Фото: Getty Images

Более развернутый репортаж о матче написал журналист Diario Sport Хавьер Жиральдо. «Пропущенный мяч парадоксальным образом подстегнул «Сельту», который отреагировала на него с яростью. Хозяева побежали в штрафную Тер Стегена, чтобы сравнять счет, но удар в штангу Браиса голкипер «Барсы» отразил левым плечом. Другой момент был у Смолова – его отругал Аспас за то, что тот не увидел свободного партнера.

После перерыва «Сельта» сравняла – в контратаке после классной обработки Аспаса за спиной Пике. Окай подобрал мяч, продвинул его к Смолову, который с удовольствием вколотил в сетку. Тер Стеген пропустил впервые после возобновления чемпионата», – раскрыл смысл заголовка коллег Жиральдо.

El Desmarque подробнее остановилась на эпизоде, в котором Федор не отдал пас капитану «Сельты» в первом тайме. «Я же был открыт», – расслышала журналистка Мария Комесанья крик Яго Аспаса Смолову. Помимо стандартного возмущения Яго добавил в речь несколько нецензурных выражений в адрес русского эгоиста.

В El Desmarque также раздали оценки футболистам «Виго». Альберто Браво расписал выступления каждого по 10-балльной шкале. «Федор Смолов – 6. Мог обыграться с Аспасом, но пошел на ворота сам, и это стало худшим решением. Сделал счет 1:1 – в моменте, в котором ему нужно было только подставить ногу. Оставил крохотное количество деталей о качестве своей игры», – написал Браво.

Самую высокую оценку у хозяев – восьмерку – Альберто дал капитану Яго Аспасу. «Он повел себя как эгоист – не поделился мячом со Смоловым на 11-метровой отметке, после того как русский сделал то же самое. Затем сотворил потрясающий пас на Окая, который убежал к голу вместе с Федором, а еще забил роскошный мяч со штрафного», – заявил журналист.

У другой каталонской газеты El Mundo Deportivo своя шкала – они после игры раздают футболистам эпитеты, описывающие их выступление на газоне. От Хавьера Муньоса Федор Смолов получил прилагательное «мятежный», которое можно также перевести существительным «бунтарь». «Аспас устроил ему капитанский нагоняй. Русский ответил ему голом, который сделал счет 1:1. Но лишь подставил ногу», – считает автор.

«Сельта» – «Барселона» – 2:2

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам

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