Пике: «Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено»

Жерар Пике («Барселона»)
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Каталонцы обещают биться до последнего в чемпионской гонке в Ла Лиги.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что его клуб не потерял шансов выиграть чемпионат Испании-2019/20.
«Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено. Сражаться до самого конца – это часть нашей ДНК. Выше нос, во вторник мы отдадим все силы!» – написал Пике в твиттере.
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