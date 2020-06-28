Пике: «Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено»

Каталонцы обещают биться до последнего в чемпионской гонке в Ла Лиги.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что его клуб не потерял шансов выиграть чемпионат Испании-2019/20.

«Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено. Сражаться до самого конца – это часть нашей ДНК. Выше нос, во вторник мы отдадим все силы!» – написал Пике в твиттере.

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