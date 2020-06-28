Черчесов – о Смолове: «Моя просьба, она же требование – чтобы он понял, чего хочет»

Коуч сборной порассуждал о перспективах испанских легионеров.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о российских легионерах в испанской Примере – Федоре Смолове и Денисе Черышеве.

«Мы поддерживаем любое решение игрока. В этой ситуации есть три стороны: Федор, «Локомотив» и «Сельта». Моя просьба к Смолову, она же требование – чтобы он понял, чего хочет. Судя по тому, как он себя начал чувствовать, он хочет там остаться.

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Что касается Черышева и «Валенсии», то мы ничего не рекомендуем. Только одно – чтобы он принял ситуацию, как она есть. Те 20-30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует. Главное для него, чтобы он всегда был в тренировочном режиме, в тонусе, чтобы не было травм. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы все кандидаты в сборную чувствовали себя комфортно», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива».

В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 11 матчей и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».

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