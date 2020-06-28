Футбол
Чемпионат Испании

Marca: игроки «Барселоны» вступили в конфликт с Сетьеном после ничьей с «Сельтой»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кике Сетьен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

Футболисты недовольны некоторыми решениями тренера.

Футболисты «Барселоны» после матча 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:2) высказали претензии главному тренеру команды Кике Сетьену.

Как сообщает Marca, конфликт случился в раздевалке: игроки упрекали Сетьена в некоторых тактических решениях и выразили несогласие с его методами работы. По мнению футболистов, в случае если не произойдет изменений, они не смогут добиться успеха.

Чемпионат Испании

Пике: «Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено»

8 ЧАСОВ НАЗАД
  • После 32 туров «Барса» набрала 69 очков. «Реал» отстает от «сине-гранатовых» на один балл и имеет игру в запасе.
  • Сетьен возглавил «Барсу» по ходу нынешнего сезона, сменив Эрнесто Вальверде.

Бунтарь, прервавший серию Тер Стегена. Что о голе Смолова «Барсе» пишут в Испании

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании

Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам»

23/05/2020 В 05:41
Чемпионат Испании

Сетьен: «Неймар или Лаутаро? Мне нравятся оба»

17/04/2020 В 13:52
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииСельтаБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир