Marca: игроки «Барселоны» вступили в конфликт с Сетьеном после ничьей с «Сельтой»

Футболисты недовольны некоторыми решениями тренера.

Футболисты «Барселоны» после матча 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:2) высказали претензии главному тренеру команды Кике Сетьену.

Как сообщает Marca, конфликт случился в раздевалке: игроки упрекали Сетьена в некоторых тактических решениях и выразили несогласие с его методами работы. По мнению футболистов, в случае если не произойдет изменений, они не смогут добиться успеха.

Чемпионат Испании Пике: «Не забывайте: мы – это «Барселона», ничего еще не закончено» 8 ЧАСОВ НАЗАД

После 32 туров «Барса» набрала 69 очков. «Реал» отстает от «сине-гранатовых» на один балл и имеет игру в запасе.

Сетьен возглавил «Барсу» по ходу нынешнего сезона, сменив Эрнесто Вальверде.

Бунтарь, прервавший серию Тер Стегена. Что о голе Смолова «Барсе» пишут в Испании

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам» 23/05/2020 В 05:41