10 лет назад Бензема забил с чудо-паса Гути пяткой. В 2020-м он казнил «Эспаньол» таким же ассистом

Француз учился у лучших.

30 января 2010 года мадридский «Реал» гостил у «Депортиво». Команда из Ла-Коруньи к тому моменту шедеврально противостояла сопернику на домашнем стадионе «Риасор» – «сливочные» не побеждали на территории соперника в течение 18 лет, проиграв шесть последних встреч с общим счетом 2:12.

Конечно, несмотря на удручающую статистику, «Реал» все равно был фаворитом – в составе гостей зажигали Кака, Рауль, Хаби Алонсо, Гути и 22-летний Карим Бензема. Именно двое последних сообразили один из самых ярких голов в истории «Мадрида», о котором до сих пор вспоминают с восхищением.

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Отличился француз, но абсолютным героем эпизода стал отнюдь не он – Гути выскочил один на один и мог спокойно переиграть голкипера соперника Даниэля Арансубию в ближнем бою, но вместо этого отдал настолько тонкую передачу пяткой на Карима, после которой «Депортиво» в полном составе должен был устроить овацию испанскому полузащитнику.

Тот пас Гути и удар Бензема в пустой угол сделали счет 2:0, а «Реал» в итоге победил и прервал затянувшуюся серию неудач на «Риасоре» (3:1).

Спустя 10 лет Карим скопировал легендарный ассист, хотя его передача на гол Каземиро была чуть очевиднее. И все же стоит отдать должное нападающему, который не только периферическим зрением заметил вбежавшего в штрафную партнера, но и идеально прокинул мяч между ног защитнику «Эспаньола» Бернардо.

Гол Каземиро оказался единственным и помог «Реалу» набрать важнейшие три очка, которые могут стать ключевыми в борьбе за золото Примеры. «Барса» отстает уже на два балла, и кто знает, сможет ли она настигнуть настолько душевно играющего конкурента.

Опрос Чей пас эффектнее? У Бензема Гути круче

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