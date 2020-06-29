Goal.com: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона. Тренера спасет лишь победа в ЛЧ

Коучу хватило шести месяцев, чтобы разочаровать всех.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

Такое решение приняли на совете директоров каталонского клуба. По информации испанской версии Goal.com, оно пока остается неофициальным, но подобный вариант поддержали большинство руководителей «блауграны».

Чемпионат Испании Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам» 23/05/2020 В 05:41

Часть менеджмента «сине-гранатовых» разочарована результатами команды и показываемой игрой, особенно на фоне обещаний Сетьена о том, что комбинационный футбол после увольнения Эрнесто Вальверде наладится. Также опасения боссов вызывает потерянный контакт Кике с раздевалкой и ссора тренера с лидерами команды. Некоторые топ-менеджеры уже считают приглашение 61-летнего специалиста посреди сезона ошибкой.

В публичном поле руководство продолжит поддержку Сетьена, но в случае дальнейшего ухудшения результатов готово на еще одну тренерскую отставку. В этом случае команду возглавит тренер «Барселоны Б» Хави Гарсия Пимьента. Также боссы еще раз пригласят легенду клуба Хави Эрнандеса, возглавляющего сейчас катарский «Аль-Садд».

У Сетьена есть математические шансы остаться в «Барселоне» в случае победы в чемпионате Испании и особенно в Лиге чемпионов. Об этом со ссылкой на источники в руководстве каталонского клуба пишет испанская версия Goal.com.

Кике Сетьен принял «Барсу» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде. Ранее в Примере он работал в «Лас-Пальмасе» и «Бетисе». Контракт Кике с «блауграной» действует еще два сезона и рассчитан до июня 2022 года.

«Барса» в трех последних матчах Ла Лиги дважды сыграла вничью и отстала от «Реала» на два очка в турнирной таблице.

В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встречаются с «Наполи». В первой встрече в Неаполе «сине-гранатовые» сыграли вничью со счетом 1:1.

Marca: игроки «Барселоны» вступили в конфликт с Сетьеном после ничьей с «Сельтой»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Испании Сетьен был лишь шестым тренером в шорт-листе на замену Вальверде 02/02/2020 В 15:25