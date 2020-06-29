Пьянич на 4 года стал игроком «Барселоны»

Миралем Пьянич
Фото: Getty Images
Это было очевидно после подтверждения трансфера Артура в Турин.
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич сменил черно-белую футболку на сине-гранатовую, подписав 4-летний контракт с «Барселоной».
30-летний футболист обошелся каталонцам в 60 млн евро + 5 млн евро бонусами. В его контракте прописана сумма отступных в 400 млн.
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- Остаток сезона-2019/20 Пьянич проведет в «Ювентусе».
- Миралем провел в «Ювентусе» 4 года, перебравшись в Турин из «Ромы» за 32 млн евро.
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