Месси показательно не слушал тренера «Барселоны», дававшего ему советы в матче с «Сельтой»

Кажется, у Лео серьезные разногласия со штабом Сетьена.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси проигнорировал замечания ассистента главного тренера Эдера Сарабии.

Во время перерыва на водопой 39-летний помощник Кике Сетьена давал указания Месси, но игрок показательно не слушал Сарабию.

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Эдер дважды отодвигал медицинскую маску от лица, чтобы что-то подсказать Лионелю. Аргентинец просто проходил мимо и явно не воспринимал тактические советы ассистента.

Кадры с матча чемпионата Испании против «Сельты» распространила передача El Partidazo местного спортивного телеканала Movistar.

Это не первое публичное недовольство Месси помощником тренера. В мартовском Класико против мадридского «Реала» Лео посоветовал Эдеру «именно то, о чем тот думает».

«Барселона» упустила важную победу над «Сельтой», пропустила со штрафного на 89-й минуте и теперь отстает от «бланкос» в таблице на два очка.

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