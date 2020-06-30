Главный тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова

Оскар Гарсия доволен работой Федора в клубе.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал о роли российского нападающего Федора Смолова в команде и порассуждал о его будущем.

«Он не только забил два мяча, но и проделал большую работу. Он помогает разгрузить Яго Аспаса в зависимости от того, какие функции выполняет, например, когда играет Санти. Мы довольны его работой, он очень вовлечен.

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До конца сезона он точно будет у нас, а потом посмотрим. Если клуб решит, что Федор должен остаться, и сам он захочет остаться, тогда, я думаю, будут переговоры. Сейчас не время говорить о следующем сезоне – нужно бороться за выживание», – цитирует Гарсию Marca.

30-летний Смолов забил 2 мяча в 11 матчах за «Сельту» – «Реалу» и «Барселоне».

«Сельта» идет на 17-м месте после 32 туров Ла Лиги.

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