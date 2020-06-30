AS: боссы «Барсы» провели встречу с Сетьеном дома у коуча. Его поддержали и не будут увольнять

Кике Сетьен
Фото: Getty Images
Тренер остается в каталонском клубе.
Руководство «Барселоны» не планирует увольнять Кике Сетьена с поста главного тренера команды.
По информации AS, боссы каталонского клуба провели с 61-летним тренером встречу, на которой выразили ему полную поддержку. Президент Жосеп Баромеу, гендиректор Оскар Грау, член правления Хавьер Бордас и технический секретарь Эрик Абидаль приехали к Сетьену домой, что было жестом доверия с их стороны.
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- Ранее медиа сообщили, что игроки «Барсы» были недовольны тактикой Сетьена в матче против «Сельты» (2:2), а коуча уволят в случае поражения от «Атлетико» в 33-м туре.
- В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» отстает от «Реала» на два очка.
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