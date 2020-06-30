0 ударов в створ, худшая точность пасов в команде – Смолов неудачно сыграл с «Мальоркой»

Только и может, что «реалам» да «барселонам» всяким класть.

Нападающий сборной России Федор Смолов неудачно сыграл в матче чемпионата Испании.

Он оказался на скамейке «Сельты» на выездной встрече 33-го тура Примеры против «Мальорки» и вышел на замену во втором тайме при счете 0:3.

Чемпионат Испании Черчесов – о Смолове: «Моя просьба, она же требование – чтобы он понял, чего хочет» ВЧЕРА В 21:00

30-летний форвард не попал в игру и показал ужасную статистику. Федор один раз ударил по воротам и не попал в створ, а также не сделал ни одного ключевого паса.

Он выиграл всего одно верховое единоборство и показал худшую точность передач в «Виго» – 69,6%, из 23 пасов лишь 16 дошли до адресатов. У Смолова одна обводка и один заработанный на себе фол.

После выхода Феди на замену «Сельта» забила с пенальти, но пропустила еще два мяча и крупно проиграла со счетом 1:5.

У Смолова 12 проведенных матчей и два забитых мяча в чемпионате Испании-2019/20 – мадридскому «Реалу» 16 февраля и «Барселоне» в прошлом туре.

«Сельта» осталась на 17-м месте, «Мальорка» – 18-я и находится в пяти очках от клуба Смолова.

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне». Вот еще 7 русских, которые клали мячи двум испанским топам

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании Видео, как Смолов забил «Барселоне» 27/06/2020 В 17:23