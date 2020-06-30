Месси психанул из-за сухой серии и подстригся – теперь по бокам голенько, и свисает челка

Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Виски прямые? Косые?
Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил, что пора что-то менять, и пошел в барбершоп.
На матч 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» Лео вышел с новой стрижкой. Теперь аргентинец убрал под ноль с боков и оставил свисающую челку.
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Барбер поработал с волосами великого футболиста именно в день матча, 30 июня, поскольку еще в понедельник, 29 июня, Месси был на тренировке «Барселоны» с заросшей на карантине копной.
Вместе с Лионелем к парикмахеру сгонял и форвард «сине-гранатовых» Луис Суарес. Уругвайцу тоже убрали волосы с боков и сделали переход от висков к верху головы.
- После паузы, вызванной коронавирусной инфекцией, Лионель Месси забил в первых двух матчах, но перед игрой с «Атлетико» не клал мячи в сетку на протяжении трех встреч Примеры.
- Из девяти голов каталонского клуба в пяти последних матчах Месси поучаствовал в семи – две банки и пять результативных передач.
- После 32 туров «Барселона» уступает мадридскому «Реалу» два очка в чемпионате Испании.
Месси показательно не слушал тренера «Барселоны», дававшего ему советы в матче с «Сельтой»
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