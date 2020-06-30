Футбол
Чемпионат Испании

Месси забил паненкой – это его 700-й гол в карьере

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лионель Месси празднует 700-й гол

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Капитан «Барселоны» движется к тысяче.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пересек отметку в 700 забитых мячей в карьере.

В центральном матче тура испанской Ла Лиги против «Атлетико» аргентинец отличился с 11-метровый отметки, но сделал это максимально изящным способом: исполнил паненку.

Чемпионат Испании

Месси психанул из-за сухой серии и подстригся – теперь по бокам голенько, и свисает челка

20 МИНУТ НАЗАД

Лео забил 630 мячей в 724 матчах за «Барсу». Еще 70 голов пришлись на 138 игр в майке сборной Аргентины.

  • Месси – единственный в истории шестикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Три гола в матче «Барсы» с «Атлетико» стали результатом пенальти.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Чемпионат Испании

Месси показательно не слушал тренера «Барселоны», дававшего ему советы в матче с «Сельтой»

ВЧЕРА В 19:28
Примера А

Тевес: «Объединю Месси и Роналду в одной команде на прощальном матче»

27/06/2020 В 08:59
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииАтлетико МадридБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир