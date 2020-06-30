Месси забил паненкой – это его 700-й гол в карьере

Капитан «Барселоны» движется к тысяче.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пересек отметку в 700 забитых мячей в карьере.

В центральном матче тура испанской Ла Лиги против «Атлетико» аргентинец отличился с 11-метровый отметки, но сделал это максимально изящным способом: исполнил паненку.

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Лео забил 630 мячей в 724 матчах за «Барсу». Еще 70 голов пришлись на 138 игр в майке сборной Аргентины.

Месси – единственный в истории шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Три гола в матче «Барсы» с «Атлетико» стали результатом пенальти.

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