Месси и Суарес скандалят и не играют на максимум. Кажется, «Барселона» не будет чемпионом

«Реал» радостно хихикает в сторонке.

Чемпионат Испании вернулся чуть больше двух недель назад, но, кажется, уже потерял интригу. «Барселона» во второй раз подряд сыграла 2:2 и оформила уже третий ничейный результат после возвращения с карантина. «Реал» за это же время потерял 0 баллов и в случае победы над «Хетафе» получит четырехочковое преимущество в гонке за титул.

Такой исход стал возможен сразу по нескольким причинам. Разбирать отменную форму «Реала» после вынужденного простоя применительно к «Барселоне» не стоит. Каталонцы могли ровно так же пройти серию из шести матчей с 0 или, по крайней мере, минимумом потерянных баллов, но в чисто игровые вопросы вмешалась психология.

Чемпионат Испании Месси забил паненкой – это его 700-й гол в карьере 41 МИНУТ НАЗАД

Это даже смешно говорить, но «Барселону» окончательно сломал Федор Смолов, прибив каталонцев вторым голом в Испании. После потери очков в Виго Лионель Месси и Луис Суарес закатили настоящий скандал и были недовольны примерно всем. Южноамериканцам не понравились замены Кике Сетьена (выходы Гризманна вместо Суареса и Артура вместо Пуча), крушение надежд на чемпионство (непонятно, почему уже тогда) и, возможно, даже Федор Смолов, но об этом испанские газеты умолчали.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

«Это негативное чувство. Даже если мы выиграем все матчи, мы все равно будем зависеть от «Реала», – сказал Луис Суарес в одном из послематчевых интервью, но ошибся. Каталонцы не справились с давлением уже в следующей игре, а уругваец заслужил худшую оценку из полевых игроков (наравне с Ракитичем) от Whoscored.com.

Лео Месси тоже, несмотря на всю прекрасность 700-го мяча в карьере (надо сказать, что паненка с пенальти была великолепна), тоже провел не самый однозначный матч с точки зрения привычного уровня. Да Лео чуть не забил гол сезона в дальнюю девятку, ассистировал Диего Косте с автоголом и забил чумовой пенальти, но порой необоснованно бил по воротам (всего 2 удара в створ из 6 попыток) и лез в дриблинг (7 успехов из 15 заходов). Все уже давно привыкли, что аргентинский гений рулит и подавляет собой остальных игроков «Барселоны», но именно сейчас его влияние ощущается особенно токсично. В матче с «Сельтой» Месси показательно не слушал подсказки ассистента Кике Сетьена, а после игры вместе с игроками «Барсы» не восторгался методами и решениями коуча. В матче против «Атлетико» капитан каталонцев был одним из тех, кто не стремился подойти к тренеру во время водопоя.

Недовольство Лео хотя бы частично можно объяснить статистикой. При Сетьене аргентинец выдает худшие цифры в карьере, а гол в ворота Яна Облака едва ли поправил общие цифры. Лео остался без голов в десяти из 17 матчей под руководством испанского тренера, а средний результат аргентинца по голам за матч опустился на худшее значение со старта карьеры в «Барселоне». Возможно, все дело в том, что Месси просто не подходят идеи тренера, но есть вероятность, что сам Лео не может или не хочет выдавать максимум ради неугодного Сетьена.

До конца чемпионата осталось 5 туров (у «Реала» – 6). Из серьезных соперников у команды Зидана остались «Хетафе» (после карантина играют значительно хуже докоронавирусного уровня), «Вильярреал» (4 победы и ничья после возобновления чемпионата) и гостевой матч против «Атлетика». То есть потеря очков вполне вероятна, но теперь явно менее критична, чем была. Каталонцам же предстоит сыграть с тем же «Вильярреалом» и дерби с «Эспаньолом», в котором априори не бывает ясно ничего (в первом круге сыграли 2:2).

Насколько бунт Месси, Суареса и остальных окажется серьезен покажет время, но пока кажется, что чемпионство «Барселона» упустила. На очереди Лига чемпионов.

«Барселона» – «Атлетико» – 2:2

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