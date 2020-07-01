Футбол
Чемпионат Испании

Сетьен прокомментировал слухи об увольнении из «Барселоны»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кике Сетьен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

После ничьей с «Атлетико» тренер высказался об инсайдах журналистов.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил игру 33-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (2:2) и прокомментировал слухи о возможном увольнении.

«Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать то, о чем мы разговаривали», – цитирует 61-летнего коуча ESPN со ссылкой на Movistar.

Чемпионат Испании

AS: боссы «Барсы» провели встречу с Сетьеном дома у коуча. Его поддержали и не будут увольнять

ДЕНЬ НАЗАД

В комментарии для Marca Сетьен добавил: «Я вообще не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Но нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул».

  • Ничья с «Атлетико» – третья для «Барсы» в четырех матчах.
  • «Реал» может оторваться от каталонцев на четыре очка в случае победы над «Хетафе».
  • Слухи о возможном увольнении Сетьена появились после игры с «Сельтой».

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Испании

Goal.com: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона. Тренера спасет лишь победа в ЛЧ

ВЧЕРА В 15:15
Чемпионат Испании

Marca: игроки «Барселоны» вступили в конфликт с Сетьеном после ничьей с «Сельтой»

28/06/2020 В 21:51
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииАтлетико МадридБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир