Сетьен прокомментировал слухи об увольнении из «Барселоны»

После ничьей с «Атлетико» тренер высказался об инсайдах журналистов.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил игру 33-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (2:2) и прокомментировал слухи о возможном увольнении.

«Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать то, о чем мы разговаривали», – цитирует 61-летнего коуча ESPN со ссылкой на Movistar.

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В комментарии для Marca Сетьен добавил: «Я вообще не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Но нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас все меньше шансов на борьбу за титул».

Ничья с «Атлетико» – третья для «Барсы» в четырех матчах.

«Реал» может оторваться от каталонцев на четыре очка в случае победы над «Хетафе».

Слухи о возможном увольнении Сетьена появились после игры с «Сельтой».

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