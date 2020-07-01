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«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона

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Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Федор и еще четыре арендованных футболиста пока остаются в клубе.

«Сельта» объявила о продлении арендного соглашения с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым и еще несколькими игроками.

На официальном сайте клуба сообщается, что арендованные футболисты (Смолов, Джейсон Мурильо, Рафинья Алькантара, Филипе Бадариче и Пап Шейк Диоп) останутся в «Сельте» до фактического окончания сезона 19 июля – ранее их контракты действовали до 30 июня.

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  • 30-летний Смолов забил за «Сельту» два мяча – «Реалу» и «Барселоне».
  • Руководство и тренер клуба из Виго не против оставить Федора в команде после завершения сезона.

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