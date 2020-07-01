Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, вам нужны ключи от грузовика. А вы просто пассажир»

В «Барсе» намечается грандиозный скандал.

Ален Гризманн, отец нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, позволил резкое высказывание в адрес главного тренера каталонского клуба Кике Сетьена.

Ранее Сетьен объяснил, почему Антуан получает не так много игрового времени, как Лионель Месси и Луис Суарес: «Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Суареса всегда нужно держать на поле, Лео – тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду».

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«Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир», – ответил Сетьену отец Гризманна. Слова Алена приводит El Chiringuito TV.

В последнем на данный момент матче чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2) Гризманн появился на поле на 90-й минуте. Брат игрока Тео возмутился этим фактом в твиттере. «Две минуты... Мне хочется плакать», – написал Гризманн-младший. Позже он удалил твиты; его слова приводит AS.

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом прошлого года за 120 миллионов евро.

Последний полный матч за «Барсу» Антуан провел 16 июня, когда «сине-гранатовые» выиграли у «Леганеса» со счетом 2:0.

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Чемпионат Испании Marca: игроки «Барселоны» вступили в конфликт с Сетьеном после ничьей с «Сельтой» 28/06/2020 В 21:51