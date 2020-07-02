Культ Месси испортил Гризманну карьеру. В «Барсе» с ним обошлись хуже, чем с Бэйлом в «Реале»

Антуан стал очередной жертвой аргентинского гения.

«Мой отец счастлив, что его сын играет в «Барселоне», – говорил стандартные хвалебные фразы Антуан Гризманн в январе, когда его спросили про медленную адаптацию. – Я надеюсь улучшить результативность, вникаю в тактику как можно подробнее». Конечно, нападающий сказал пару слов и про главного одноклубника: «Лео – сильнейший игрок в мире. Я стараюсь понимать его движения и правильно двигаться, когда мяч у него».

Прошло полгода, и стало очевидно, что слова Гризманна о Лео Месси на самом деле были криком о помощи: Антуан чувствовал, что у него не получается двигаться в одном ритме с капитаном, но отсутствие химии на поле оказалось лишь одной из проблем. Болельщики и медиа цеплялись за слабую результативность француза (8 мячей и 4 ассиста в 31-м матче Ла Лиги против 15 мячей и 8 ассистов за сезон до этого), а тренеры упорно загоняли его на левый фланг.

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В «Атлетико» чемпион мира привык играть в центре нападения или свободно перемещаться по всей ширине атаки, но теперь он оказался изолирован: Луис Суарес и Месси взаимодействовали между собой, Лео смещался в центр, а для Гризманна не оставалось места. Довольно скоро бешеная самоотдача и работоспособность уже не казались достаточными основаниями для статуса звезды и места в стартовом составе.

Антуан Гризманн на скамейке запасных перед матчем ЛЧ между «Барселоной» и «Боруссией Дортмунд» Фото: Getty Images

Отношения с Кике Сетьеном у Гризманна складывались еще сложнее, чем с Эрнесто Вальверде: новый коуч сходу оказался в непростой ситуации и сам неидеально выстроил отношения с Месси, так что его не особо беспокоили переживания Антуана. В ничейном матче против «Сельты» Гризманн заменил Суареса на 81-й минуте и вызвал ярость фанатов поведением во время штрафного Яго Аспаса: француз неловко подпрыгнул в стенке, мяч нырнул в ворота, а «Барса» лишилась двух важнейших очков.

По информации Marca, игроки открыто раскритиковали Сетьена за решение выпустить Гризманна. За пару недель до этого в матче с «Леганесом» уже стало ясно, что нападающий не в форме: в первые 35 минут он коснулся мяча лишь 5 раз, а всего за матч отдал 16 передач (центральный защитник Самуэль Умтити пасовал чаще, хотя вышел лишь на последние 18 минут). В еще одном матче после возобновления сезона – против «Мальорки» – Гризманн также стал худшим по передачам среди игроков старта. В этих встречах «Барса» владела мячом намного больше аутсайдеров, но Антуан почти не комбинировал с партнерами.

«Гризманн заслуживает сочувствия за то, что его используют в непривычной для него роли, – колумнист британского Eurosport Грэм Рутвен. – Для него не нашлось другого места в тройке атаки из-за Месси и Суареса. «Барса» эффективно использовала Неймара на левом краю нападения, но в последние годы эта позиция превратилась в проклятие: сначала на ней потерялся Филиппе Куотиньо, теперь Гризманн. Он на «Камп Ноу» почти год, и никто, включая самого футболиста, не понимает, как он должен играть. С каждым матчем он приближается к тому, чтобы стать новым Коутиньо».

Положение Гризманна усугубляет токсичная атмосфера в клубе: Месси играет мускулами и демонстративно игнорирует указания помощника Сетьена Эдера Сарабию, а сам Антуан чуть не сцепился с Лео на тренировке. Приоритеты руководства не вызывают сомнений: еще в марте медиа сообщили, что «Барса» готова продать француза, чтобы улучшить финансовое положение после пандемии, в то время как кэп близок к новому контракту на «Камп Ноу». Летом казалось, что Гризманн постепенно заменит одну из двух стареющих звезд «Барсы», но вместо этого его пихнули на освободившееся место и показали, что заработанная в «Атлетико» репутация ничего не значит.

В последние недели «Барселона» бьется в истерике. Уже понятно, что Сетьен покинет команду после этого сезона – клуб оказался слишком велик для провинциального тренера. Однако проблема не решится одной перестановкой – ни один коуч не проведет давно назревшую перестройку, пока в клубе с такой одержимостью оберегают Месси, а промедление ведет к деградации. Каталонцы все чаще отказываются от казавшихся незыблемыми принципов и обращают внимание на средних футболистов вроде Мартина Брейтуэйта, чтобы хоть как-то заткнуть дыры в составе.

Неудивительно, что в такой ситуации Гризманн оказался лишним. Он отлично подошел бы по игровым характеристикам «Барселоне» времен Гвардиолы, но в дряхлой команде Сетьена никто не заинтересован в активном прессинге или смене позиций между игроками. Часть проблемы связана с тем, что Месси уже 33 года – он и раньше не слишком активно отрабатывал в обороне и носился по полю, а теперь совсем выпадает из любых взаимодействий, не основанных на его перемещениях. Суарес подстраивается под него, но из-за этого из игры «Барсы» исчезает даже намек на прежнюю интенсивность.

«Против любого сильного соперника полузащита «Барсы» слишком растягивается, – проанализировал кризис тактический гик Джонатан Уилсон. – Когда другая команда владеет мячом на своей половине, защитники «Барсы» должны подняться вверх, чтобы оказать давление, но они не могут, потому что никто не прессингует игроков с мячом. Поэтому защитники оттягиваются, а полузащитники оказываются изолированы. Месси создает трудности даже в атаке. Он хорошо чувствует Суареса, который освобождает ему зону для смещения в центр. Но из-за этого третий нападающий остается в стороне. Когда Коутиньо и Гризманн пытались сместиться с фланга, они оказывались на пути Лео».

Кульминацией страданий Антуана стал матч против бывшей команды, в котором его, будто в качестве издевки, выпустили в добавленное время. Такое отношение к талантливому игроку лишь усиливает ощущение, что в раздевалке «Барсы» нет никакого взаимопонимания. Близкие футболиста уже не скрывали разочарования: брат Тео объявил в твиттере, что ему хочется плакать, отец обозвал Сетьена пассажиром, и даже Симеоне изумился камео Гризманна в ключевом матче – Диего хорошо знает, на какие чудеса способен француз при правильном подходе.

«Мне сложно найти место Гризманну и при этом не лишить команду стабильности, – добил игрока Сетьен после финального свистка. – Я поговорю с ним завтра, но не буду извиняться за решение». Жаль, что никто не напомнит Кике легендарный афоризм Алекса Фергюсона: «Когда какой-либо игрок станет важнее тренера, клубу конец». Показательная казнь Гризманна – лишь еще один пример классного футболиста, который резко деградировал после перехода в «Барсу», где все контролирует Месси. Когда-то кладбищем талантов презрительно называли «Реал», но каталонцы словно впитали все прежние недостатки заклятых соперников.

«Трудно не прийти к заключению, что Месси – часть проблемы, – считает Уилсон. – В свои годы он не может бегать, как 10 лет назад. Команду приходится приспосабливать под него, но эти изменения сами по себе ведут к трудностям». О влиянии Лео на раздевалку «Барсы» и тренеров никогда не говорят официально, но легко сделать соответствующий вывод, если проследить цепочку событий: еще осенью появилась информация, что Месси и Гризманн не общаются, а теперь Сетьен доверяет даже экстренно купленному у «Леганеса» Брейтуэйту больше, чем титулованному французу за 120 миллионов евро.

В чем-то положение Гризманна напоминает ситуацию Гарета Бэйла в «Реале». Валлийца тоже считали потенциальным наследником Криштиану Роналду, но клуб слишком дорожил статусным португальцем, чтобы строить игру вокруг новичка. Разница в том, что на момент трансфера Бэйла КР7 не было и 30, а Гарет все же получил несколько моментов славы. Его трансфер нельзя называть провалом хотя бы из-за четырех побед в ЛЧ, а португальский суперстар тем более оправдал доверие Флорентино Переса.

Гризманн прошел путь от нового кумира до изгоя меньше, чем за год. Его реалити-шоу о переходе в «Барсу» с загадочными пресс-конференциями и переговорами за спиной у «Атлетико» казались странными и неуместными, но теперь француза остается лишь пожалеть. В следующем марте ему исполнится 30, и его вряд ли ждут где-то, кроме Китая и MLS. Кризис в «Барсе» не разрешится за несколько месяцев, а до тех пор Антуану вряд ли что-то светит в сине-гранатовой форме. Во-первых, в клубе давно не относятся к игрокам внимательно и по-семейному, как в золотые времена. Во-вторых, если ты не нравишься Лео Месси, то не будешь играть больше пары минут даже по праздникам. И это – последний нерушимый принцип тонущего топ-клуба.

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