Le Parisien: в окружении Гризманна считают, что помочь ему в конфликте с клубом может Месси

Француз не добился в «Барсе» того, чего хотел.

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн недоволен игровым временем, которое ему дает главный тренер Кике Сетьен – например, в матче 33-го тура Ла Лиги против «Атлетико» он появился на поле на 90-й минуте.

По информации Le Parisien, окружение 29-летнего француза также возмущено ситуацией – близкие Гризманна заявили, что с ним обращаются, как с молодым футболистом, демонстрируя полное неуважение. Они считают, что вмешаться мог бы капитан команды Лионель Месси, если бы привлекал Гризманна к обсуждению собственных планов и будущего клуба.

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Отмечается, что игровое взаимодействие между Гризманном и Месси не налажено – Гризманн забил только три мяча с передач Месси, а француз ассистировал аргентинцу лишь дважды.

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом прошлого года за 120 миллионов евро.

Последний полный матч за «Барсу» Антуан провел 16 июня, когда «сине-гранатовые» выиграли у «Леганеса» со счетом 2:0.

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