ESPN: на карантине игроки «Барсы» опоздали на Zoom-встречу, один сказал, что у него есть другие дела

Кажется, звезды «Барселоны» пытаются бунтовать.

Колумнист ESPN Грэм Хантер выпустил большой текст о проблемах «Барселоны» по сравнению с «Реалом» под заголовком «Философия «Барселоны» вокруг Месси рушится, а «Реал» заслуживает титула». В частности, журналист поделился инсайдами о финансовом положении каталонского клуба и поведении звезд на карантине.

«Как им удалось попасть в ситуацию с огромной задолженностью по возобновлению контрактов некоторых игроков, а также полным провалом с расходами в размере 400 миллионов евро на Фелипе Коутиньо, Усмана Дембеле и Гризманна? Это привело «Барселону» к чрезвычайному положению и финансовому давлению.

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За это должен отвечать Сетьен и его юный протеже Эдер Сарабия? Для циников – таких, как Альба, Месси и Суарес, они просто «Тот человек» и «Мальчик-промах». Вы удивитесь, если я скажу вам, что во время одной из Zoom-конференций во время локдауна несколько игроков опоздали, а один из них дал понять, что его время считается драгоценным, и у него есть другие дела, которые нужно решить?» – написал Хантер.

«Барселона» ушла на вынужденный перерыв с двухочковым преимуществом над «Реалом», но после нескольких туров рискует получить отставание в четыре очка.

В последних четырех матчах «Барса» три раза сыграла вничью.

Месси и Суарес скандалят и не играют на максимум. Кажется, «Барселона» не будет чемпионом

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