Дюгарри – о Лео: «Чего боится Гризманн? Ребенка ростом в полтора метра, который наполовину аутист?»

Ой. Такие высказывания обычно не проходят даром.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал недопонимание между Лионелем Месси и Антуаном Гризманном и не в самой цензурной форме проехался по аргентинцу.

«Чего боится Гризманн? Ребенка ростом в полтора метра, который наполовину аутист? Я целый год говорил, что у него есть проблемы с Месси. Он просто должен ударить его в лицо. Да, Месси мог бы делать на него больше передач, но я, честно говоря, не удивлен. Гризманн теряет мячи, играет неуверенно. Он должен поговорить с Месси, чтобы решить проблему», – цитирует 48-летнего Дюгарри Goal со ссылкой на эфир RMC Sport.

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Комментарий Дюгарри вызвал возмущение, и он принес извинения, хотя позже удалил этот твит. «Искренне сожалею о словах про Месси. Я не хотел высмеять людей с аутистическими расстройствами, это не было моей целью. Извиняюсь перед шокированными людьми и сделаю это снова в телешоу», – написал экс-футболист.

Гризманн и его окружение недовольны игровым временем, которое дает игроку главный тренер Кике Сетьен.

Близкие футболиста считают, что на ситуацию мог бы повлиять Месси.

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