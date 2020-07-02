Дочь владельца «Валенсии»: «Фанаты что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать все, что хотим»

После такого заявления дочери Питеру Лиму придется извиниться. Или продать клуб.

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» Питера Лима, ответила на претензии со стороны болельщиков клуба.

Ранее с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес – эта отставка стала уже шестой в клубе с момента его покупки Лимом в 2014 году.

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«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может говорить об этом», – написала Ким Лим в инстасторис. Позже пост был удален.

«Валенсия» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, у команды 46 очков.

В пяти последних матчах «летучие мыши» потерпели четыре поражения.

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