Cadena SER: Месси приостановил переговоры о новом контракте – он уйдет следующим летом

Капитан «Барселоны» устал от критики и не видит у команды перспектив.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте.

Текущая сделка капитана команды истекает в следующем году, и аргентинец не намерен пролонгировать договор. Как сообщает Cadena SER, переговоры начались позитивно, но последние события заставили Лео пересмотреть решение. Капитан сообщил ближайшим партнерам по раздевалке, что не хочет превращаться в проблему для клуба. Нападающий устал от постоянных утечек информации, выставляющих его крайним в ситуациях, к которым он не имеет отношения. По информации источника, Месси надоело наблюдать за неспособностью «Барселоны» выработать четкий победный план.

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