Cadena SER: Месси приостановил переговоры о новом контракте – он уйдет следующим летом

Лионель Месси
Фото: Getty Images
Капитан «Барселоны» устал от критики и не видит у команды перспектив.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте.
Текущая сделка капитана команды истекает в следующем году, и аргентинец не намерен пролонгировать договор. Как сообщает Cadena SER, переговоры начались позитивно, но последние события заставили Лео пересмотреть решение. Капитан сообщил ближайшим партнерам по раздевалке, что не хочет превращаться в проблему для клуба. Нападающий устал от постоянных утечек информации, выставляющих его крайним в ситуациях, к которым он не имеет отношения. По информации источника, Месси надоело наблюдать за неспособностью «Барселоны» выработать четкий победный план.
Le Parisien: в окружении Гризманна считают, что помочь ему в конфликте с клубом может Месси
- После 33-го тура «Реал» опережает «Барселону» на четыре очка.
- Месси 33 года – он всегда говорил о желании поиграть на родине в конце карьеры.
Культ Месси испортил Гризманну карьеру. В «Барсе» с ним обошлись хуже, чем с Бэйлом в «Реале»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме