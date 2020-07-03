Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась с Хави, Сетьена могут уволить до конца сезона

Легенду не удалось заманить зимой, но вторая попытка оказалась удачнее.

Легенда «Барселоны» Хави возглавит клуб со следующего сезона.

«Сине-гранатовые» сыграли вничью два последних матча и уже на четыре очка отстают от лидирующего «Реала» – боссы клуба потеряли доверие к Кике Сетьену. Как сообщает в твиттере журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, тренера могут уволить еще до окончания сезона – в этом случае его место временно займет тренер «Барселоны В» Гарсия Пимьента.

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Даже если коучу дадут доработать до фактического окончания кампании, ему все равно укажут на дверь. По информации источника, клуб уже договорился о назначении на пост главного тренера с Хави. Коуч «Аль-Садда» отказал бывшему клубу в январе 2020 года, но теперь оказался сговорчивее.

Кике Сетьен возглавил «Барсу» посреди сезона после увольнения Эрнесто Вальверде.

Хави – продукт академии «Барселоны». Он провел в клубе всю карьеру до переезда в Катар в 2015 году.

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