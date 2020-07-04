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Fox Sports: Месси может перейти в «Манчестер Сити»

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено час назад

Лео может воссоединиться с Пепом Гвардиолой.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

3 июня стало известно, что аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами и планирует покинуть клуб по истечении действующего договора – летом 2021 года. Как сообщает аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин, самым реальным вариантом продолжения карьеры для 33-летнего страйкера является «Манчестер Сити».

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«Есть реальная возможность перехода Лео Месси из «Барселоны» в «Манчестер Сити». Это подтверждается моими источниками в Каталонии и Англии. Сделка станет большим успехом для всех сторон», – написал Мартин в инстаграме.

  • Лео отправляют к «горожанам» всю карьеру. В 2008-м клуб даже по ошибке сделал по нему предложение.
  • «Барселона» на четыре балла отстает от «Реала».

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