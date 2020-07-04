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RMC Sport: «Барселона» предложит Гризманна «Ювентусу»

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Антуан Гризманн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Каталонцы присмотрели пару игроков на обмен.

«Барселона» предложит нападающего Антуана Гризманна «Ювентусу».

У француза не получается закрепиться в составе каталонцев, и клуб хочет решить напряженную ситуацию взаимовыгодным разменом. Как сообщает RMC Sport, «сине-гранатовые» планируют отправить француза в Турин и выпишут вместо него из Италии Дугласа Косту и Адриена Рабьо.

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  • Гризманн и его окружение недовольны игровым временем, которое дает игроку главный тренер Кике Сетьен.
  • Близкие футболиста считают, что на ситуацию мог бы повлиять Месси.

Культ Месси испортил Гризманну карьеру. В «Барсе» с ним обошлись хуже, чем с Бэйлом в «Реале»

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