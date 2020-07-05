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Goal: окружение Месси намеренно вбросило информацию о его уходе – Лео недоволен Бартомеу

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

Аргентинец хочет остаться в клубе, но, кажется, не с этим руководством.

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет менять команду, но выражает недовольство руководством клуба.

По информации Goal, слухи о том, что 33-летний футболист хочет уйти из «Барсы», преднамеренно распространило его окружение – это был сигнал Лео о недоверии к президенту Хосепу Марии Бартомеу. Сообщается, что из-за негативного отношения со стороны Месси Бартомеу может досрочно уйти в отставку.

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