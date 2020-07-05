Goal: окружение Месси намеренно вбросило информацию о его уходе – Лео недоволен Бартомеу

Аргентинец хочет остаться в клубе, но, кажется, не с этим руководством.

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет менять команду, но выражает недовольство руководством клуба.

По информации Goal, слухи о том, что 33-летний футболист хочет уйти из «Барсы», преднамеренно распространило его окружение – это был сигнал Лео о недоверии к президенту Хосепу Марии Бартомеу. Сообщается, что из-за негативного отношения со стороны Месси Бартомеу может досрочно уйти в отставку.

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Ранее медиа сообщили, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Контракт Лео с «Барселоной» истекает летом 2021-го. В этом же году должны состояться выборы клубного президента.

Реюнион Месси и Гвардиолы в «Сити» в 2021-м – гениальная затея. Они возьмут ЛЧ и всем все докажут

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