Goal: окружение Месси намеренно вбросило информацию о его уходе – Лео недоволен Бартомеу

Лионель Месси
Фото: Getty Images
Аргентинец хочет остаться в клубе, но, кажется, не с этим руководством.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет менять команду, но выражает недовольство руководством клуба.
По информации Goal, слухи о том, что 33-летний футболист хочет уйти из «Барсы», преднамеренно распространило его окружение – это был сигнал Лео о недоверии к президенту Хосепу Марии Бартомеу. Сообщается, что из-за негативного отношения со стороны Месси Бартомеу может досрочно уйти в отставку.
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