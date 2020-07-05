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Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» – камбэк в «Барселону» откладывается

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Хави

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Легенда задержится в Катаре еще на сезон.

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави продлил контракт с клубом на сезон-2020/21.

Испанца отправляли на тренерскую должность в родную «Барселону» – представители клуба связывались с экс-игроком еще зимой, после увольнения Эрнесто Вальверде, но тогда не сумели убедить коуча и назначили Кике Сетьена. Из-за неудовлетворительных результатов после рестарта сезона вновь поползли слухи о том, что боссы каталонцев вернутся за легендой, но Хави связал будущее с «Аль-Саддом» как минимум на сезон.

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  • Хави – продукт академии «Барселоны». Он провел в клубе всю карьеру до переезда в Катар в 2015 году.
  • Испанец сыграл за «Аль-Садд» четыре сезона, после чего взялся тренировать команду.

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