Муниаин – о матче с «Реалом»: «Пенальти ставят определенным командам. Пусть каждый делает выводы»

Кажется, Икер намекает на судейскую предвзятость.

«Реал» обыграл «Атлетик Бильбао» в матче Ла Лиги – 1:0.

Единственный гол в матче с пенальти забил Серхио Рамос. Нападающий «Атлетика» Икер Муниаин считает, «Мадрид» систематически получает удары с точки. «Мы видели, как все происходит в последние недели. Пенальти ставят определенным командам. Пусть каждый сделает свои выводы», – цитирует игрока журналист Сид Лоу.

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«Реал» оторвался от «Барселоны» уже на семь очков. Правда, у каталонцев матч в запасе.

В чемпионате осталось провести всего четыре тура.

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