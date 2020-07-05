Муниаин – о матче с «Реалом»: «Пенальти ставят определенным командам. Пусть каждый делает выводы»

Икер Муниаин, Лука Модрич
Фото: Getty Images
Кажется, Икер намекает на судейскую предвзятость.
«Реал» обыграл «Атлетик Бильбао» в матче Ла Лиги – 1:0.
Единственный гол в матче с пенальти забил Серхио Рамос. Нападающий «Атлетика» Икер Муниаин считает, «Мадрид» систематически получает удары с точки. «Мы видели, как все происходит в последние недели. Пенальти ставят определенным командам. Пусть каждый сделает свои выводы», – цитирует игрока журналист Сид Лоу.
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- В чемпионате осталось провести всего четыре тура.
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