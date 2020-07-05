Учись, Лео.

Недлинный разбег, обязательная пара пауз в подходе к 11-метровой отметке и уверенный несильный, но всегда точный удар – все вратари Ла Лиги знают, как Серхио Рамос исполняет пенальти, но всегда достают мячи из сетки после его выстрелов.

В этом сезоне капитан «Реала» положил уже пять пенок подряд, а вообще в играх за столичный клуб не промахивается с точки в 22-й раз. Его последний фейл с 11 метров вы точно помните, потому что смеялись над ним до коликов в животике – удар в послематчевой серии с «Баварией», полуфинал Лиги чемпионов-2011/12. Тогда остряки фотошопили мяч и снимки из космоса – типа тычок Серхио вышел на околоземную орбиту и сейчас соревнуется за освоение Марса с кораблями Илона Маска.

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Не так сильно, как над Рамосом, но в Испании после выхода с коронавирусной паузы потешались над однотипными пресс-конференциями тренеров: все коучи, как один, повторяли мантру про «У нас впереди девять финалов». Да, брутальный центрбек «Мадрида» тоже не побрезговал пошлой маскулинной формулировочкой, но только его команда настраивается на каждую игру так, будто в ней решается судьба титула. «Доволен тремя очками и возобновлением сезона. Осталось еще 10 финалов, и мы отдадим на поле все, что у нас есть», – грозно рычал журналистам в микст-зоне Серхио после стартовой победы над «Эйбаром».

И в отличие от других лидеров, источающих бездумную самоуверенность, 34-летний бородач кричит партнерам «Делай, как я» и лично участвует в голах «бланкос». Пять из 13 мячей внес в ворота клубов Примеры Рамос, три из них – как раз с пенальти. Но потрясает даже не это: «Реал» одержал шесть побед по 1:0 (больше всех в Испании, у «Барселоны» – 4), и три из них добыты в трех последних турах. В одном сезоне подобное не случалось с «Мадридом» с декабря 1986 года. Малышу Серхио примерно в те дни исполнилось девять месяцев – то есть на «Сантьяго Бернабеу» натурально ждали, пока подрастет новый король раздевалки.

Серхио Рамос, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Непонятно, каким образом, но столичный клуб в этом десятилетии становился чемпионом страны всего два раза – в 2012-м с рекордными 100 очками и в 2017-м, когда оба испанских гранда набрали больше 90 баллов. Поэтому Рамос выдает какую-то невероятную цепкость в гонке за титулом, чтобы не закончить второй сезон подряд без единой чашки (Суперкубок, привезенный из Саудовской Аравии, не в счет). «Реал» уже проиграл в Кубке, в одном шаге от вылета с «Сити» в Лиге чемпионов – неудивительно, что Серхио накачивает партнеров, чтобы ни в коем случае не отдать «Барсе» Примеру.

Он и сам проводит лучший сезон как по голам, так и по устранению чужих ударов перед своими воротами. После 34 туров Ла Лиги «Мадрид» пропустил всего 21 мяч, и это исторически мало. При Зинедине Зидане в чемпионате этот показатель никогда не опускался ниже 40 залетевших банок за сезон, а сейчас уверенно движется к практически двукратному улучшению. После победы в Класико над «Атлетиком» оборона «бланкос» выдала серию из четырех сухих матчей подряд, так что для нового достижения нужно лишь не допустить на финише кучу привозов.

Серхио Рамос, Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао) Фото: Getty Images

Когда Жозе Моуринью пришел на «Бернабеу», все хвалили его построения в защите. Но и в сезоне-2011/12 со 100 очками четверка Арбелоа – Пепе – Рамос – Марсело с Касильясом в раме вынула из сетки 32 мяча, и это до сих пор считается большим успехом Особенного. Как же тогда назвать теперешнюю форму «Мадрида», где всем рулит Серхио? Мегауспех?

На финише сезона Зидан применяет типичную тактику, которую мы уже неоднократно видели и которая неоднократно же показала состоятельность: ее коротко можно озаглавить как «Доверься ветеранам, и они не подведут». Кроос, Марсело, Бензема и, конечно же, вожак Рамос прекрасно знают свои тела, понимают сроки восстановления после трудных матчей раз в три дня, и в связи с этим видят цель и не видят препятствий.

И их главный лидер помимо забитых мячей и надежной игры у ворот напоминает партнерам о том, что впереди. Он точно так же, как Лионель Месси, ведет переговоры о новом контракте. Ему так же, как Лео, уже много лет, и свежее соглашение станет одним из последних на высоком уровне. По действующим бумагам оба уйдут из клубов в июне 2021 года.

Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

Но окружение капитана «Барселоны» регулярно спускает в газеты и другие медиа утечки и инсайды, как аргентинец недоволен зарплатой, сроком договора и руководством клуба в целом, а брат Рамоса спокойно отвечает: «Нет, мы еще не встречались с менеджерами, и причин для паники нет». Ну и что, что символ «Сантьяго Бернабеу» может уйти через 12 месяцев как свободный агент – стороны доверяют друг другу и сосредоточены на том, чтобы завоевывать трофеи, а не ругаться из-за лишних деньков в команде и дополнительных денежных бонусов.

Чья тактика окажется лучше, прекрасно демонстрирует финиш сезона. И у заряженного уверенностью Серхио уже плюс семь очков над нервным Месси.

«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» (Мадрид) – 0:1

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